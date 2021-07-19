الرئيس تبون يستقبل مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية الصيني
بقلم خالد زوبيري
أستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مستشار الدولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصيبن الشعبية وانغ يي.
وحضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، ووزير النقل، عيسى بكاي.
وكان وانغ يي قد حل بالجزائر على رأس وفد هام في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تم ابرامها سنة 2014.
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