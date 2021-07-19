الرئيس تبون يستقبل مستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية الصيني

أستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مستشار الدولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصيبن الشعبية وانغ يي.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، ووزير النقل، عيسى بكاي.