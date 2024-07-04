الوطني الرئيس تبون يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقلم أسماء.ع نشر في 04 جويلية 2024 - 15:15 شارك غرِّد أرسل 90 0 استقبل اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zW9OB اقرأ أيضا هذا جديد مشروع شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم العالي الوطني 01 جويلية هذا آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات الوطني 23 جوان الماء بـ100 دج..حمام وألعاب.. هذا جديد مطار الجزائر الدولي ! الوطني 01 جويلية الجزائريون يؤدون صلاة العيد عبر مساجد الجمهورية الوطني 16 جوان العدالة تسترجع 600 مليار من شركة خاصة.. وإصدار 10 آلاف أمر بالقبض خلال 5 أشهر الوطني 25 جوان أمطار رعدية غدا السبت على هذه المناطق الوطني 14 جوان موجة حر شديدة بهذه الولايات حتى الإثنين الوطني 29 جوان وزير التجارة: 6.3 مليار دولار حجم التجارة بين الجزائر وتركيا الوطني 24 جوان رئيس الجمهورية يتابع عروضا مُبهرة بالأكاديمية العسكرية لشرشال الوطني 01 جويلية القضية الصحراوية محور لقاء عطاف مع رئيسة مجموعة الصداقة النمساوية-الصحراوية الوطني 26 جوان