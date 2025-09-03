الرئيس تبون يستقبل نظيره التشادي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء نظيره التشادي محمد ادريس ديبي بمطار الجزائر الدولي. للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الافريقية “إياتياف 2025”

و استمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره التشادي للنشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.

كما استعرض الرئيسان تشكيلات من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

للإشارة، كان الرئيس التشادي مرفوقا بوفد هام من أجل المشاركة في هذه التظاهرة التي تنطلق غدا بالجزائر العاصمة.