الرئيس تبون يستقبل وزراء خارجية الدول المشاركة في إجتماع الجزائر حول ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي وممثليهم.

وإستقبل الرئيس تبون برئاسة الجمهورية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي، تييبيلي درامي، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر لجمهورية التشاد، شريف محمد زين، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، صبري باش طبجي.

وحضر هذا اللقاء أيضا سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر أيمن مشرفة إلى جانب ممثلي وزارتي الشؤون الخارجية لكل من النيجر والسودان.

وجرى الاستقبال بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.