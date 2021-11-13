الرئيس تبون يستقبل وزيرة العلاقات الدولية الجنوب إفريقية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، التي تؤدي زيارة رسمية للجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، استعرض اللقاء العلاقات التاريخية المتينة والمتجذرة، التي تربط البلدين الصديقين. كما تطرق الطرفان، إلى ضرورة ترقية هذه العلاقات، إلى تعاون يشمل عديد المجالات، بما يعكس مستوى هذه العلاقات المتميزة.

هذا وقد طبع اللقاء، التوافق التام، بين البلدين حول مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

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الرئيس تبون يستقبل وزير الطاقة التركي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دولمز.

وأدى الوزير التركي، زيارة للجزائر، في اطار الدورة ال 11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية.

وقال الوزير التركي في تصريح للصحافة عقب الاستقبال، بأن اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون تناول “أمورا كثيرة أهمها العلاقات والتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، المعادن، السياحة، الثقافة، الزراعة والكثير من المجالات” الأخرى.

وأضاف في ذات السياق بأن الرئيس تبون أبلغه بوجود “إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين”، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على زيادة حجم الاستثمارات والتجارة لمصلحة البلدين.

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رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وأدى كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد زيارة عمل للجزائر، الأسبوع الماضي، دامت يومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات.

كما تبادل الأطراف، وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك.

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