الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التركي

إستقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم وزير الخارجية لجمهورية تركيا الشقيقة مولود جاويش أوغلو. الذي أبلغه تحيات وتعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها البلاد.

بدوره، طلب الرئيس من الوزير التركي نقل تعازيه الخالصة لنظيره التركي جراء الحرائق والفيضانات التي اجتاحت بلده.

وأضاف البيان، أن اللقاء سمح بتناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة وتأكيد تقارب وجهات النظر في عديد الملفات. ولاسيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل، مما يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج.