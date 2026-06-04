الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد حسن الشيباني.

وحضر اللقاء، ابرهيم مراد، وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. أحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. عمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية. العميد رشدي فتحي موساوي المدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

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