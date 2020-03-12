الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان.

واستقبل الرئيس تبون الوزير الفرنسي والوفد المرافق له بمقر رئاسة الجمهورية حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين قصد إعطائه دفعا أقوى لاسيما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي في الساحل وليبيا، وما يقتضيه الموقف من ضرورة تعميق التشاور من أجل التعجيل بإحلال الأمن والسلم الدائم في المنطقة.

وجرى الاستقبال بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد دايج و وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.