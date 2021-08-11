الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المالي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي، السيد عبد اللاي ديوب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رسمي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير الطاقة محمد عرقاب، وسفير الجزائر بمالي.

أما عن الجانب المالي وزير الطاقة والمياه لمين سايدو طراوري وسفير مالي بالجزائر .يضيف البيان.