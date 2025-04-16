الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع الموريتاني

استقبل اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يستقبل، حننه ولد سيدي ولد حننه، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له.

وقد حضر اللقاء حضر اللقاء الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بومدين بن عتو. مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.