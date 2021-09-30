الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيعه إلى قطاعات الطاقات المتجدّدة والفلاحة، ومجال بناء السفن، دعمًا للشراكة الاقتصادية الوثيقة، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميّزة، بين البلدين الجارين.

كما حضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.