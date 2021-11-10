الرئيس تبون يستقبل وزير الطاقة التركي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دولمز، الذي يزور الجزائر في اطار الدورة ال 11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية.

وقال الوزير التركي في تصريح للصحافة عقب الاستقبال، بأن اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون تناول “أمورا كثيرة أهمها العلاقات والتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، المعادن، السياحة، الثقافة، الزراعة والكثير من المجالات” الأخرى.

وأضاف في ذات السياق بأن الرئيس تبون أبلغه بوجود “إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين”، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على زيادة حجم الاستثمارات والتجارة لمصلحة البلدين.