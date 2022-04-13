الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية فرنسا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

أقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء يوم الإثنين، مأدبة عشاء على ضيف الجزائر، ماريو دراغي، رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له.

وحضر هذه المأدبة الى جانب الوفد المرافق لرئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، كلا من الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشرون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي كان قد شرع، في وقت سابق من نهار اليوم، في زيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الحكومة.

وقد حظي رئيس الوزراء الإيطالي، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

كما وقف رئيس الوزراء الإيطالي وقفة إجلال أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.

هذا وغادر منذ قليل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بعد زيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا.

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