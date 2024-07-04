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الوطني

الرئيس تبون يستقبل وزير شؤون قدامى المحاربين للصين

بقلم أسماء.ع
الرئيس تبون يستقبل وزير شؤون قدامى المحاربين للصين
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استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، باي جينجيا وزير شؤون قدامى المحاربين لجمهورية الصين الشعبية.

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