الوطني الرئيس تبون يستقبل وزير شؤون قدامى المحاربين للصين بقلم أسماء.ع نشر في 04 جويلية 2024 - 15:14 شارك غرِّد أرسل 214 0 استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، باي جينجيا وزير شؤون قدامى المحاربين لجمهورية الصين الشعبية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4ETZ8 اقرأ أيضا بالتفاصيل ..هكذا تتم عملية التوقيع على محاضر خروج الأساتذة الجامعيين الوطني 03 جويلية أمطار وحرارة شديدة على هذه المناطق غدا الوطني 25 جوان تنصيب جهاز مكافحة حرائق الغابات بالقاعدة الجوية صيادة بمستغانم الوطني 22 جوان التحضير لتدريس اللغة الإنجليزية.. مديرية التعليم والتكوين تصدر بيانا الوطني 19 جوان رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الموريتاني بفوزه بالانتخابات الرئاسية الوطني 02 جويلية وضع مخطط أمني بمناسبة عيد الأضحى الوطني 14 جوان رئيس الجمهورية يتابع عروضا مُبهرة بالأكاديمية العسكرية لشرشال الوطني 01 جويلية جامع الجزائر..انطلاق مجلس الفتوى كل يوم ما عدا الجمعة الوطني 26 جوان بريد الجزائر تُطلق خدمة جديدة الوطني 23 جوان مستشفيات ميدانية جزائرية إلى قطاع غزة الوطني 25 جوان