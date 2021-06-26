الرئيس تبون يستقبل وفدا عن الأفلان وممثلين عن الأحرار في إطار مشاورات تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت وفدا عن حزب جبهة التحرير الوطني في إطار المشاورات السياسية التي باشرها الرئيس من اجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن هذا الاستقبال جاء في إطار المشاورات الموسعة لتشكيل الحكومة ، واستقبل الرئيس الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب.

كما استقبل الرئيس تبون وفدا عن ممثلي الأاحرار يقوده عبد الوهاب أيت منقلات وينكون الوفد من علي مونسي، الساكر بري عبد الحميد بلكحل، بن عودة بطاهر الحاج، بالإضافة إلى عبد القادر قوري، وفاطمة بيدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الاستقبال حضره كل من نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية،محمد الامين ميسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية.