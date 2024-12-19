الرئيس تبون يستمع إلى تفاصيل المشاريع الاستثمارية

استمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى شروحات وتفاصيل حول المشاريع الاستثمارية ومساهمتا في استراتيجية التصدير للأسواق الخارجية.

وجاء هذا خلال توقف الرئيس عند جناح مجمع “لابل” في إطار افتتاحه للطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري.

وزار رئيس الجمهورية كذلك جناح الشركة الوطنية لصناعة الحديد. وقدمت له شروحات شاملة حول نشاطات المؤسسة ومشاريعها واستثماراتها. كما زار رئيس الجمهورية جناح “فيات” الجزائر.