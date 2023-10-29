الرئيس تبون يستمع لانشغالات ممثلي المجتمع المدني بالجلفة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الأحد، على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالجلفة.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية.

وحرص الرئيس تبون على اختتام هذه الزيارة التي قام خلالها بتدشين عدد من المشاريع الحيوية والهامة، بتنظيم لقاء مباشر مع مختلف أطياف المجتمع المدني من أجل التحاور معهم والاستماع إلى انشغالاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم.

وجرى اللقاء بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة وأعضاء الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية، إلى جانب والي ولاية الجلفة وأعيان المنطقة وكذا المنتخبين المحليين.

للإشارة، فقد تم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا إثر العدوان الهمجي والوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة.