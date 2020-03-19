الرئيس تبون يستهجن الأصوات الناعقة التي تروج الشائعات المغرضة

واستهجن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة.

وحذر الرئيس خلال الإجتماع التكميلي الذي تراسه اليوم، من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني.

وفي هذا الشأن أمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء، وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لتطمين المواطن، وحثه على احترام إجراءات الوقاية.