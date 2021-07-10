قناة النهار الرئيس تبون يسدي تعليمات جديدة حول الوضعية الوبائية في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2021 - 19:50 شارك غرِّد 133 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958575 اقرأ أيضا تساؤلات: حكومة "فيها وعليها".. تقييم قرابة عام وستة أهر من عمل الجهاز التنفيذي قناة النهار 24 جوان ممرضة من عين الدفلى توجه رسالة مؤثرة للمواطنين من أجل إلتزامهم بالإجراءات الصحية ضد كورونا قناة النهار 03 جويلية تساؤلات: أكثر من 731 ألف تلميذ يجتازون إمتحانات الباكالوريا بداية من يوم غد الأحد قناة النهار 19 جوان توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية قناة النهار 26 جوان