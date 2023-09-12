الرئيس تبون يسدي تعليمات صارمة لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، تعليمات صارمة لوزيري التربية الوطنية والتعليم العالي لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي.

وحسب بيان رئاسة الجمعورية، فلقد أمر الرئيس تبون بإعفاء البلديات الفقيرة من تكاليف أعباء الإبتدائيات.

وحيّ الرئيس تبون الجهود المبذولة لإنجاح دخول جامعي بدون ورق والعمل على إعداد خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن المدن الجامعية.

وأضاف بيان الرئاسة، أنه سيتم استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.

كما سيتم إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”، تعويضا لنظام “أل أم دي”.

بالإضافة الى تجهيـز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية “مدن جامعية” تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.

كما أسدى الرئيس تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة.