الرئيس تبون يسدي توجيهات هامة لممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل.. وهذا مضمونها

اصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة توصيات وقرارات هامة عقب إجتماع اليوم الأربعاء بممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل.

ووفق بيان مصالح رئاسة الجمهورية تباحث الرئيس تبون مع ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء قدم ممثلي الكونفدراليات عروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية،

وأسدى الرئيس تبون عدة توصيات وتوحيهات هامة وهي:

ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص.

الحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي.

وهذا مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.

ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.

الشروع في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار.

وكذا بلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية.

إستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات

خلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.

كما قدم الرئيس تبون شكره لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنّين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن.