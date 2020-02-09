الرئيس تبون يشارك في اجتماع مغلق قبيل انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي

وجاء الاجتماع قبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

ودرس القادة الأفارقة خلال هذا الاجتماع، القضايا الاستراتيجية المندرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

بالإضافة إلى، الإصلاح الهيكلي وعملية التكامل بين البلدان الإفريقية، والمسائل المتعلقة بتمويل الاتحاد.

كما تطرق القادة أيضا، إلى انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي، إلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد لسنة 2021.

للإشارة، فإن الدورة العادية الـ33 لقمة الاتحاد الافريقي ستخصص لموضوع “إسكات البنادق: ايجاد الشروط الملائمة لتنمية أفريقيا”.