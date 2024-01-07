الرئيس تبون يشدد على أن لا يفرز جهاز المقاولاتية الذاتية تداخلا بين المهن

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجه الدولة نحو خلق المزيد من الفضاءات الخلافة للشغل والثروة، معتبرا المقاولة الذاتية قيمة مضافة، للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين شدّد الرئيس على ضرورة ألا يكون هناك تداخل، فيما بين مهن المقاولاتية وبعض المهن الحرفية الحرة، حتى لا تتأثر، حيث يهدف هذا النظام إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين، على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن صفة المقاول الذاتي ستسمح للشباب بالاستفادة من إعفائهم من الزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء إداري مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقّم ومؤشر عليه.

وأوضح المصدر نفسه، أن النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي يوفر التغطيةَ والضمان الاجتماعيين.

وشدد رئيس الجمهورية في السياق ذاته، على ضرورة أن يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته، بهدف استقطاب الشباب والمشاريع معا. يضيف بيان رئاسة الجمهورية.