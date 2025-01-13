الرئيس تبون يشدد على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.

وشدد الرئيس أيضا، على أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.