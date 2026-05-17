الرئيس تبون يشدد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لتجسيد المشاريع الاستراتيجية وبناء اقتصاد متنوع

شدّد رئيـس الجمهـوريـة عبد المجيد تبون، على ضرورة الالتزام بتوجيهات وتعليمات وقرارات وآجال مجلس الوزراء في التجسيد الميداني لكل المشاريع الاستراتيجية التي ستنقل الجزائر إلى بلد ناشئ باقتصاد متنوع.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الأشغال العمومية إلى استنفار أقصى الإمكانات، وتسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع الأشغال العمومية الممهدة لاستغلال فوسفات بلاد الحدبة بهدف الشروع في الإنتاج في القريب العاجل.

كما ثمّن رئيس الجمهورية تقدم إنجاز مشروعيْ الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة وكذا خط السكة المنجمي بلاد الحدبة- وادي الكبريت- ميناء عنابة.

وفي هذا الإطار، ثمّن المجهودات المبذولة من قبل قطاع الأشغال العمومية، مكلّفا وزير القطاع بنقل تحياته وتشجيعاته للعمال والفرق الميدانية المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الجديدة.

وشدّد الرئيس، من جهة أخرى، على الالتزام بالفعالية والسرعة القصوى المتواصلة، إلى غاية التجسيد التام لهذه المشاريع، التي ستسهم في نقل الجزائر إلى عهد جديد، كبلد ناشئ، باقتصاد متنوع.