الرئيس تبون يشدد على تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة

شدد رئیس الجمھورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء،اليوم، على ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصةحتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية..

وألح الرئيس تبون على التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، ثم دعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب.

وأعطى توجیھات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، أمر بإطلاق قناة برلمانیة فورا والتحضیر لإطلاق قناة خاصة بالشباب.

مجلس الوزراء ناقش وصادق على عرض لوزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، يتعلق بإستراتجية تتكييف الإتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد حراك 22 فيفري المبارك.