الرئيس تبون يشدد على تطوير قطاع المناجم ويأمر بعرض مخطط استكشافي أمام مجلس الوزراء

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن المرحلة القادمة من تطوير قطاع المناجم يجب أن تكون في مستوى طموح الجزائر الذي يتماهى مع منطق القوة الاقتصادية الآمنة، والتنوع كأساس لدولة ناشئة فعليًا، بأرقام ذات مصداقية ميدانية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، خصِّص جزء منه لعرض استشرافي حول قطاع المناجم.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، أمر الرئيس تبون بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء في القريب العاجل. مع تحديد دقيق ومفصل للشُعب المنجمية التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة، وضبط آجال الاستغلال والإنتاج.

كما شدّد الرئيس على أنه لا تقبل، من الآن فصاعدًا، إلا الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها، في مختلف الشُعب المنجمية، كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار تنموي.

وأمر رئيس الجمهورية بالاعتماد الكلي على التكنولوجيا في الاستكشافات المنجمية. وعلى الموارد البشرية المحلية والكفاءات الجزائرية بالخارج، أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.