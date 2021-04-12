الرئيس تبون يشدد على ضرورة مضاعفة إحترام الإجراءات الوقائية في كل الفضاءات العمومية

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء يوم الإثنين، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول رمضان الكريم.

وقال الرئيس تبون خلال كلمته: “الحمد لله الذي منّ علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا مستقرا فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات المواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح التي حرمنا من أداءها العام الماضي بسبب الوباء.”

كما ذكر رئيس الجمهورية، بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام اجراءات البروتكول الصحي في كل الفضاءات العمومية.”

ودعا رئيس الجمهورية، إلى اغتام شهر رمضان بالتقرب من الله عزوجل وتقوية أواصر التضامن والأخوة اعتزازا بقيم دينينا الحنيف والابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير.”