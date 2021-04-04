الرئيس تبون يشدد على محاربة التصرفات البائدة التي تعرقل مشاركة الشباب في العملية الانتخابية

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على محاربة التصرفات البائدة التي تعرقل مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.

وجاء في بيان إجتماع مجلس الوزراء، إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا تضمن مختلف الخطوات التي تمت في إطار التحضير للانتخابات التشريعية، تدخل على إثره الرئيس معربا عن ارتياحه للترتيبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح، وشدد على مايلي:

– مواصلة العمل والتنسيق من أجل وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة.

– محاربة التصرفات البائدة التي تهدف إلى عرقلة مشاركة مختلف الناشطين، خاصة الشباب منهم في العملية الانتخابية.