الرئيس تبون يشدد على نسق السرعة القصوى في ملف الرقمنة

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نسق السرعة القصوى إلى غاية الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين أمر الرئيس تبون وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية أيضا، المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة (هواوي) لإنشاء مركز تخزين المعلومات.