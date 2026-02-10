الرئيس تبون يشدّد على توفير ظروف مريحة لرمضان وانعكاس الوفرة على الأسعار

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من التعليمات والتوجيهات المتعلّقة بالتحضيرات العامة لشهر رمضان المعظّم.

وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس تبون بخصوص التحضيرات لشهر رمضان الفضيل، بضرورة توفير كلّ الظروف المواتية للمواطنين، بما يضمن قضاء هذا الشهر في أجواء من الارتياح والطمأنينة، نظرًا لما يحمله من حرمة وقداسة لدى الجزائريين، حيث تتعزّز فيه قيم التعاون والتضامن.

كما شدّد على مضاعفة الحسّ الحكومي خلال شهر رمضان، ليكون إيجابيًا وفعّالًا في التكفّل بمختلف الانشغالات.

ونوّه، في السياق ذاته، بالوفرة المسجّلة في مختلف المنتوجات، بما فيها الفلاحية والحيوانية، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس هذه الوفرة إيجابيًا على الأسعار خلال الشهر الكريم.