الرئيس تبون يشدّد على ضرورة تقليص استيراد الحبوب 

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على حتمية تقليص استيراد الحبوب من الخارج معتبرا هذا الأمر بأنه غير مقبول.

وجاء كلمة الرئبيس تبون، على هامش اشرافه على افتتاح شغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.

وأضاف رئيس الجمهورية بخصوص موضوع “استيراد الحبوب”، انه من العيب ان تستورد الجزائر الحبوب خصوصا اننا نملك مساحات شاسعة.

وتابع الرئيس تبون قائلا، بأنه يجب ان نصل الى انتاج 9000 طن من الحبوب سنويا.

كما لم يفوت رئيس الجمهورية على التأكيد بأن الولاة يجب ان لا يكونو بعيدين عن المشاكل الفلاحية، بل عليهم أن يكونو في صلب الإنتاج.