الرئيس تبون يشرع غدا في زيارة دولة إلى قطر

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى قطر، تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022.

وذلك بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

كما سيشارك الرئيس تبون في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة. يضيف البيان.

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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه تم رفع أجور الموظفين بنسبة ما بين 14 و15 بالمائة. وذلك لمواجهة التضخم الذي بلغت نسبه 7 بالمائة.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون، إن العمال في إطار الشبكة الإجتماعية سيستفيدون ابتداء من شهر مارس بزيادة 11 ألف دينار جزائري.

وأضاف رئيس الجمهورية، إن هناك إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس المقبل.

وأوضح الرئيس، أن هذه الإجراءات تتمثل في الرفع من قيمة النقطة الإستدلالية، وخفض الضريبة.

وواصل ذات المتحدث، أن هذا القرار ينتج عنه رفع في أجور الموظفين ما بين 14 و16 بالمائة.

واختتم الرئيس قائلا: “رفع الأجور من جديد بنسبة 14 و15بالمائة، يظهر بأننا بالمرصاد للتضخم الذي وصل في بعض البلدان 80 و 50 بالمائة.”

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