الرئيس تبون يشرع في زيارة لإيطاليا بدءا من الغد

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا،

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الزيارة تكتسي أهمية خاصة،في تمتين أواصرالصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية،في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.