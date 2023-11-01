الرئيس تبون يشرف بالنادي الوطني للجيش على مراسم إحياء ذكرى أول نوفمبر

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مساء اليوم على مراسم احياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس الجمهورية، قد أشرف اليوم الأربعاء بقصر الشعب (الجزائر العاصمة)، على مراسم إحياء الذكرى ال69 لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، حيث جرت مراسم إحياء هذه الذكرى بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة ومجاهدين وشخصيات وطنية وسياسية.

وقبل ذلك توجه الرئيس الى مقام الشهيد، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما أشرف الرئيس تبون, بنفس المناسبة, على تدشين مستشفى “الأم والطفل للجيش” ببني مسوس بالجزائر العاصمة، حيث مرفوقا خلال مراسم التدشين برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة و وزير الصحة عبد الحق سايحي.