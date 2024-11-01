الرئيس تبون يشرف على انطلاق الإستعراض العسكري

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون إلى مكان الإستعراض العسكري. بمناسبة الذكرة الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة.

وأشرف الرئيس تبون رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على انطلاق الإستعراض العسكري بالطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر.

وقام الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة بتفتيش التشكيلات المشاركة في الإستعراض على وقع أنغام الموسيقى العسكرية والطلقات المدفعية.