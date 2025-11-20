الرئيس تبون يشرف على تدشين مركب صناعي جديد لصناعة هذه الأدوية

أشرف رئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على تدشين مركب صناعي جديد لصناعة الأدوية.

ومتخصص المركب الصناعي الجديد في إنتاج بخاخات الأمراض التنفسية وأدوية الأذن والأنف والحنجر. وإنتاج الكبسولات الرخوة بكل مراحلها بالإضافة إلى إنتاج أدوية السرطان.

كما يتربع المركب الصناعي على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 500 منصب عمل جديد.

