قناة النهار الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بقلم النهار أونلاين نشر في 12 جانفي 2023 - 15:18 شارك غرِّد أرسل 179 0 الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QJmT6 اقرأ أيضا قصة نجاح / قصة شاب..من بائع الخضر في "برويطة" بالإحياء إلى ناجح وصاحب مشروع..ترقّبوها قناة النهار 25 ديسمبر "حكيم: "في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها قناة النهار 04 جانفي ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بعد ودية غانا قناة النهار 07 جانفي زوار الشريعة بالبليدة يطالبون بتوفير المرافق الضرورية قناة النهار 04 جانفي "محمود بلميلود:" لكان الحجار دير جبال الصعوبات دير رجال".. قناة النهار 28 ديسمبر مداهمات أمنية مشتركة بسعيدة لتأمين إحتفالات راس السنة الميلادية الجديدة قناة النهار 01 جانفي عزالدين: سولكينغ هو لي خرجني من السلبية لي كنت عايش فيها وحبيت ننجح كيما هو قناة النهار 28 ديسمبر قدوم إضطراب جوي وثلوج على المرتفعات بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 12 جانفي " إعترافات خطـيرة لإرهــابي موقوف.."كنّا نستهدفو شخصيات بارزة قناة النهار 03 جانفي الشاب وحيد يوجه رسالة مؤثرة للشابة خيرة ويغني لها على المباشر قناة النهار 29 ديسمبر