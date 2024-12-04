الرئيس تبون يشرف على تكريم النخب الرياضية العسكرية المشاركة في ألعاب “أبوجا”

يشرف اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، على مراسم تكريم النخب الرياضية العسكرية الذين شاركوا في الألعاب الافريقية الأخيرة بالعاصمة النيجيرية “أبوجا”.

وسيشرف الرئيس تبون، على تكريم “أبطال الجزائر” المتألقين في الألعاب الإفريقية العسكرية، بقصر الشعب.

وكان في استقبال الرئيس تبون الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، إلى جانب قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى.

وحققت النخب الرياضية العسكرية الجزائرية، نتائج باهرة في الألعاب التي اختتمت السبت الماضي. بـ “أبوجا” النيجيرية، بحصدها 96 ميدالية منها 53 ذهبية، 22 فضية و21 برونزية.

وبفضل هذه النتائج المميزة، احتل المنتخب الوطني العسكري، المركز الثاني في الألعاب العسكرية الإفريقية، خلف البلد المضيف نيجيريا.