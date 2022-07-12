الرئيس تبون يشرف على حفل التخرج السنوي للدفعات بأكاديمية شرشال

أشرف، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، الوزير الأعلى للدفاع الوطني عبد المجيد تبون، على حفل التخرج السنوي للدفعات. وهذا في الأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومدين، في شرشال.

كما كان برفقة الرئيس تبون، الفريق أول السعيد شنقريحة. كما وقف الرئيس تبون وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي تحمل الأكاديمية اسمه. ويضع اكليل من الزهور اما المعلم التذكاري المخلد لإسمه ويقرأ الفاتحة.