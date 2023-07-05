الرئيس تبون يشرف على حفل بالنادي الوطني للجيش

يشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، على حفل بمناسبة الذكرى الـ61 لعيدي الإستقلال والشباب.

وقد جرى الحفل بحضور كل من رئيس محلش الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلجاج.

كما حضر أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى جانب أعضاء من الحكومة وشخصيات وطنية ومجاهدين وكذا إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

هذا وتابع رئيس الجمهورية على هامش هذا الحفل فيلما وثائقيا حول الكفاح الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي، وكذا استعراضا بالألعاب النارية.

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