الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

يشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد “مسعود بوجريو”. ببن عكنون، على انطلاق اللقاء النهائي للطبعة الـ53 لكأس الجزائر العسكرية. لكرة القدم.بين فريق قيادة الحرس الجمهوري وفريق مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة. الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وأدت له تشكيلة عسكرية، التحية الشرفية، واستمع إلى النشيد الوطني.