الرئيس تبون يشرف على وضع حجر الأساس لـ8050 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” بقسنطينة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقسنطينة، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 8050 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “برنامج عدل 3″، بالقطب العمراني سيساوي.

وفي هذا الإطار، تابع رئيس الجمهورية ربورتاجًا حول مخطط عصرنة المدينة القديمة بولاية قسنطينة والمشاريع التنموية الجاري إنجازها. بالإضافة إلى عرض يخص قطاع السكن على المستوى المحلي وعملية الرقمنة الخاصة به.

يذكر أن رئيس الجمهورية حل، في وقت سابق من نهار اليوم، بولاية قسنطينة، في زيارة عمل وتفقد يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.