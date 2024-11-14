الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رفقة الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

في طبعتها الثانية والخميسن التي احتضنها مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون، بين فريقي الناحية العسكرية الأولى والناحية العسكرية الرابعة.

وسلم رئيس الجمهورية، ميداليات النهائي للفريقين ومنح الكأس لفريق الناحية العسكرية الأولى المتوج بالكأس في أجواء احتفالية بهيجة.

للإشارة، عرفت النسخة الـ52 من كأس الجزائر العسكرية، تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى بعد تغلبه أمام منافسه فريق الناحية الرابعة بنتيجة هدفين مقابل هدف.