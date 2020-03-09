الرئيس تبون يشكر إطارات وأعوان الحماية المدنية نظير مجهوداتهم في التصدي لـ “كورونا”

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الرئيس تبون يشكر إطارات وأعوان الحماية المدنية نظير مجهوداتهم في التصدي لـ “كورونا”
بقلم م . فيصل

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن شكره وإمتنانه لكافة إطارات وأعوان الحماية المدنية لمجهوداتهم المبذولة للتصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره.

كما أشار الرئيس تبون إلى أن المجهودات التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية سمحت إلى غاية بإحتواء الوضعية  والتحكم فيها بإحترافية.

مع إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الامكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين

ودعا الرئيس تبون إطارات وأعوان الحماية إلى بذل المزيد من اليقظة والتجنيد من أجل التصدي لوباء كورونا، وكذا التنسيق مع مختلق القطاعات.

ووأكد الرئيس على العمل الجواري إتجاه المواطنين بالإلتزام الاصيل بمهامكم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن  أخلاقكم وتكوينكم في سلك الحماية المدنية

وإختتم البيان نتعاون جمعيا على تكريسها ضمن معالم في الجمهورية بكل يقظة وحزم.


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