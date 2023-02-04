الرئيس تبون يشكر لاعبي الخضر على مجهوداتهم في الشان

شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبيه على الأداء الذي قدّموه طيلة مشوارهم في الشان.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون على صفحته الرسمية في “تويتر”، اليوم السبت “شكرا للفريق الوطني، على الأداء البطولي طيلة دورة الشان، وشكرا للجماهير الجزائرية، على إنجاح البطولة القارية”.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بضربات الجزاء التي جرت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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