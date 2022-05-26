قناة النهار الرئيس تبون يشيد بالتجربة الإيطالية في القطاع الصناعي بقلم قناة النهار نشر في 26 ماي 2022 - 10:25 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 41 0 الرئيس تبون يشيد بالتجربة الإيطالية في القطاع الصناعي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: الرئيس تبون يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية بإيطاليا رابط دائم : https://nhar.tv/CyLag اقرأ أيضا صريح جدا: وقتاش تعرف المرأة الجزائرية بلي فاتها قطار الزواج؟ قناة النهار 24 ماي النعامة: قصر تيوت..معلم تاريخي يعكس عمق تاريخ المنطقة قناة النهار 20 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يرد حول ما حدث بين مراد مزار ورضا عباس بسبب مهزلة الخضر والكاميرون قناة النهار 08 ماي بدون عنوان: المدارس القرآنية.. مشروع لتربية الأبناء قناة النهار 22 ماي شوفو حكايتي: شاب يعيش بشهادتي ميلاد وأمه تتبرأ منه ليدخل لعالم الإدمان و يحاول الإنـ.تحار قناة النهار 18 ماي ممثل عن وزيرة الثقافة: الفنان حزيم زرع الامل في نفوس الجزائريين في فترة محاولة اغتيال بسمتهم قناة النهار 05 ماي الشلف: اللحوم البيضاء تصنع الإستثناء بتراجع أسعارها قناة النهار 13 ماي بوفاريك..من مدينة البرتقال والزلابية الى مدينة الإهمال واللامسؤولية قناة النهار 24 ماي طيب معانا : غراتان المعكرونة بكبد الدجاج وسلطة نيس "salade niçoise" قناة النهار 23 ماي أبو غالب يوجه تحية لرياض محرز على طريقته الخاصة قناة النهار 17 ماي