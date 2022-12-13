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قناة النهار

الرئيس تبون يشيد بالصناعات العسكرية الميكانيكية.. نسعى لتجسيد صناعة حقيقية وبركانا من التركيب فقط

بقلم قناة النهار
الرئيس تبون يشيد بالصناعات العسكرية الميكانيكية.. نسعى لتجسيد صناعة حقيقية وبركانا من التركيب فقط
الجزائر
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