قناة النهار الرئيس تبون يشيد بالصناعات العسكرية الميكانيكية.. نسعى لتجسيد صناعة حقيقية وبركانا من التركيب فقط بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 19:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 1 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wThCB اقرأ أيضا إستفحال ظاهرة السرقة ببوعينان بالبليدة.. النهار تلتقط مشاهد حية قناة النهار 30 نوفمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية..التفاصيل قناة النهار 05 ديسمبر مومن آيت قاسي: على إفريقيا التفكير في حماية منتخباتها القوية من الكولسة وتغيير نظام المنافسة قناة النهار 26 نوفمبر النوي يقصف فوندام و بروسلي الذين ظهرو في مختلف ولايات الوطن ويطالبهم بتوقيف هذه المهازل قناة النهار 11 ديسمبر فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر إنطلاق إحتفالات الديوان والقرقابو بولاية تيميمون قناة النهار 10 ديسمبر