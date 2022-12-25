الرئيس تبون يشيد بمجهودات الأطباء وعمال الصحة 

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرّت بها البلاد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أوضح الرئيس تبون أن الوضع العام الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية، لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر.

وأكد رئيس الجمهورية أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة، وإنما بالتسيير، وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة، وليس خلال فترة محددة.

كما اسدى الرئيس تبون تعليمات بتحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى، ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام، يساعد على أداء أفضل للواجب المهني.

كما أمر أيضا بضرورة إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين، من خلال دورات تكوينية، بهدف إدماجهم، ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية.

بالإضافة الى إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة لقطاع الصحة.

وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات، يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض، وتخفيفا للضغط على الأطباء.

كما أمر رئيس الجمهورية بالفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه، نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا.

مع تدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة، لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المَرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة.