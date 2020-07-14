الرئيس تبون يصدر تعليمات إلى جراد لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي والاقتصادي

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعليمات إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد بغرض تحضير لقاء حول المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي والإقتصادي.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن هذا اللقاء سيعقد يومي الأحد والإثنين 16 و 17 أوت المقبل، وسيضم أعضاء الحكومة المكلفين بالتنمية والإنعاش الإقتصادي والمتعاملين الإقتصاديين والبنوك والمؤسسات المالية، وكذا الشركاء الاجتماعيين من خلال المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل.

هذا وأضاف ذات المصدر، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في ضبط المخطط الوطني للإنعاش الاجتماعي الإقتصادي وبناء اقتصاد وطني جديد مدعوما بتنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.